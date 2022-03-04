ГПК: за сутки в Беларусь с украинской территории проследовало 56 граждан

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане продолжают прибывать из Украины на белорусскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"С 6.00 3 марта по 6.00 4 марта в Беларусь с украинской территории проследовало 56 граждан: Беларуси - 28, Украины - 26, иных государств - 2. Некоторые иностранцы, прибыв на белорусскую границу, обращаются за медицинской помощью. Сегодня, 4 марта, к пункту упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла женщина с четырехлетним ребенком. По словам матери, у девочки были симптомы отравления и высокая температура. Пограничники вызвали медиков, которые доставили женщину с ребенком в больницу", - рассказали в ГПК.

В ведомстве напомнили, что белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Беларусью с 28 февраля. По вопросам безопасного выезда из Украины и выбора транзитного маршрута следования в Беларусь рекомендуем обращаться в Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Телефоны горячей линии МИД Беларуси: (+38050) 406-23-30; (+37517) 379-47-71, (+37517) 379-26-73, (+37517) 279-28-72. Электронная почта: consul@mf", - добавили в ГПК.-0-