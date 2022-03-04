Минобразования про исключение белорусских детей из конкурса WorldSkills

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования и Белорусский профессиональный союз работников образования и науки приняли совместное заявление в отношении решений международных организаций в сфере образования и спорта по дискредитации Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

"Международными организациями в сфере образования и спорта инициированы меры по дискредитации Республики Беларусь. В частности, Беларусь в одностороннем порядке исключена из молодежного профессионального движения WorldSkills International, а белорусские олимпийские спортсмены-паралимпийцы отстранены от права выступать в медальном зачете. Цель таких действий - изоляция национальных систем образования Беларуси и России, а также публичное давление через спортивную отрасль. Однако эти меры приведут не к изоляции, а, наоборот, к укреплению гуманитарных связей с другими государствами, которые не подчиняются блоковой дисциплине НАТО и не выполняют прямые распоряжения коллективного Запада", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что все рассуждения о неких универсальных и общечеловеческих ценностях из уст бывших партнеров ничего не стоят на деле. "Декоративный гуманитарный западный блок не имеет собственной точки зрения, моментально скатывается в логику военного противостояния. Вероятно, когда они исключают белорусских детей из конкурса WorldSkills, они каким-то образом их "наказывают" за "агрессию". Но это сродни выстрелу в ногу, потому что тем самым западные институты не добьются ничего, кроме полного разрыва гуманитарных связей, - отмечается в заявлении. - Кроме того, сегодня мы видим, что разные типы международных образовательных механизмов имеют единую задачу - выкачивать интеллектуальные ресурсы из Восточной Европы и России под видом сотрудничества. Это разнообразные программы адаптации в западное общество, навязывание собственных ценностей и формирование оторванной от национальных интересов элиты. На примере стран Балтии и Украины мы также видим, что экономики стран-сателлитов США в Европе ждет сначала деиндустриализация, а затем деградация национальных систем образования, единственная задача которых - обеспечивать выезд дешевой рабочей силы на Запад".

Министерство образования Беларуси напоминает западным партнерам, что WorldSkills International и WorldSkills Belarus не являются военными, политическими или блоковыми организациями. "Мы всегда выступали и выступаем решительно против каких-либо ограничительных мер в гуманитарной сфере по политическим мотивам", - добавили в ведомстве.-0-