Минтруда: в декретном отпуске находится только 1% мужчин с детьми до трех лет

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 1% мужчин, у которых есть дети до трех лет, находится в декретном отпуске. Об этом сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков , передает корреспондент БЕЛТА.

"Только 1% мужчин, у которых есть дети до трех лет, находится в отпуске. То есть 99% из всех граждан, которые ухаживают за детьми до трех лет, - это женщины. Мы пытаемся немного влиять на эту ситуацию. Не только какая-то разъяснительная работа либо пропагандистские мероприятия для вовлечения отцов в воспитание детей, принимаются и законодательные инициативы. В Трудовом кодексе уже закреплено, что отцу до достижения ребенком возраста шести месяцев наниматель обязан по его заявлению предоставить отпуск продолжительностью до 14 дней. В настоящее время этот отпуск является неоплачиваемым, но коллективными договорами либо локальными правовыми актами такая возможность может быть предусмотрена. Для отцов, которые занимаются воспитанием детей, также предусмотрены все гарантии, которые у нас традиционно в Трудовом кодексе предусмотрены для женщин", - сказал Валерий Ковальков.

По его словам, в Трудовой кодекс планируется внести изменения по более гибкой занятости родителей. "Это дистанционная работа, которая может чередоваться с работой на постоянном рабочем месте. Сегодня работник может выбирать тот либо иной вид деятельности. По пожеланию многодетных родителей сегодня они имеют право на один свободный от работы день в неделю. Рассматривается возможность о сокращении продолжительности ежедневной работы. Мы полагаем, что эта мера, возможно, будет более востребованной, для того чтобы многодетные родители могли более активно участвовать в воспитании детей", - отметил замминистра.-0-