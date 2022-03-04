Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 48 тыс. многодетных семей обратились за досрочным использованием семейного капитала, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году расходы на систему поддержки семей с детьми составили порядка Br5,1 млрд - это более 3% ВВП. При этом чуть больше половины - это расходы на выплату пособий. Самое распространенное пособие, которое у нас есть в Беларуси - пособие по уходу за ребенком до трех лет. Средний размер этого пособия за прошлый год увеличился на 16,1%. Есть планы по увеличению размера этого пособия и в текущей пятилетке. Планируется, что к 2025 году его размер вырастет в полтора раза. Но самое главное, что будет обеспечен его реальный рост - 120%", - рассказал Валерий Ковальков.

Замминистра подчеркнул, государство оказывает поддержку семьям с детьми и по другим направлениям. "Это помощь многодетным либо малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Оказывается выплата, если в семье рождается двое либо более детей. Многодетные матери награждаются орденом матери. Уже с 2015 года в Беларуси действует вторая программа семейного капитала. Начиная с 2020 года мы немного реформировали эту систему и сегодня семейный капитал можно использовать досрочно. Причем по четырем достаточно важным направлениям: это улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг, услуг образования. Начиная с 2022 года средства семейного капитала можно также потратить на приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов и детей-инвалидов", - отметил он.

Валерий Ковальков добавил, что за весь период за семейным капиталом обратилось более 110 тыс. многодетных семей. "На их счета было зачислено $825 млн и Br624 млн. За досрочным использованием средств семейного капитала уже обратились 48 тыс. многодетных семей. Были приняты положительные решения. Подавляющее большинство 87% - это направление на улучшение жилищных условий", - констатировал он.-0-