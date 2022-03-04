Союзные парламентарии рассмотрят новую программу гидрометеорологической безопасности в условиях изменения климата

Источник материала: БелТА

4 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии рассмотрят разработку концепции новой программы гидрометеорологической безопасности. Эта тема будет обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которая пройдет 10 марта в Минске и Москве в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрят вопрос о результатах выполнения в 2021 году программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также подведут итоги выполнения программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, депутатам будет представлена информация о ходе разработки проекта концепции программы Союзного государства "Обеспечение гидрометеорологической безопасности в условиях изменчивости и изменения климата" на 2023-2027 годы".

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС Беларуси и России, Белгидромета и Росгидромета.-0-