Руководители госорганов проведут в марте личные приемы граждан в Совмине

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в марте в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло проведет прием граждан 9 марта, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич - 11 марта, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов - 16 марта.

Личный прием граждан министром информации Владимиром Перцовым запланирован на 18 марта, министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей - 23 марта, министром экономики Александром Червяковым - 25 марта, министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским - 30 марта.

В пресс-службе правительства напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0-