Романович: женское движение в Беларуси становится популярным

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси женское движение становится популярным, заявила журналистам советник председателя ОО "Белорусский союз женщин", председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"30 лет вместе со страной общественное объединение "Белорусский союз женщин". Это самая массовая женская организация в нашей стране. Белорусский союз женщин объединяет в своих рядах около 140 тыс. женщин, 4,5 тыс. первичных организаций. И эта работа набирает обороты, что говорит о том, что наше женское движение становится популярным. Все больше и больше женщин верят нашему движению. Если раньше Белорусский союз женщин занимался больше моральной поддержкой женщин, заботой о семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию, то сегодня организация принимает активное участие во всех направлениях работы нашей страны, которые направлены на повышение качества жизни граждан", - сказала Жанна Романович.

Все больше женщин принимают участие в управлении государством. "Женщин все больше становится среди руководителей. Наших женщин все больше в составе Национального собрания. На VI Всебелорусское народное собрание было избрано 135 делегатов из числа членов Белорусского союза женщин. В мае прошлого года более 50 тыс. подписей было собрано активистками женского движения против санкций, которые предъявлены нашей республике. Члены первичных организаций, прежде всего Гродненской областной и Минской городской, первыми откликнулись, когда случилась беда с беженцами на границе. Мы собирали грузы гуманитарной помощи и отправляли их на границу. Наши активистки устроили накануне Нового года замечательные праздники детишкам прямо там, на границе", - отметила советник председателя.

Белорусский союз женщин активно включился в мероприятия Года народного единства. "Наша акция "100 добрых дел" в День народного единства прокатилась по всей стране. Мы активно включились в работу по 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Это наша акция в интернете "Я, мы помним". Мы взяли на себя заботу о ветеранах войны. Понимая всю важность патриотического воспитания (а сегодня мы уже говорим не только о патриотическом воспитании молодежи, но и всего населения), в прошлом году мы включились в работу по созданию так называемого молодежного крыла Белорусского союза женщин с той целью, чтобы как можно больше молодых людей включить в эту нужную и значимую работу, - подчеркнула Жанна Романович. - Активистки БСЖ активно участвует во всех электоральных кампаниях. Более 5000 наших активисток являлись наблюдателями и членами участковых и районных комиссий по проведению референдума. Мы провели 1000 диалоговых площадок, на которых рассказывали о той роли, о сильной социальной политике государства, которая уже стала брендом нашей республики. Чтобы продемонстрировать, чего достигла наша страна, как живут наши женщины".-0-