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Конкурс "Женщина года" пройдет в новом формате

04.03.2022 16:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Женщина года" в этом году пройдет в новом формате, сообщила журналистам советник председателя ОО "Белорусский союз женщин", председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Женщина года" - это наш ежегодный конкурс. В этом году он будет проходить на площадке "Белэкспо". 14-й по счету конкурс "Женщина года" пройдет в новом формате. Этот формат мы пока оставим в секрете. Но по всей стране сейчас идут областные этапы, - рассказала Жанна Романович. - В прошлом году 47 женщин стали победительницами в 7 номинациях, а более 400 принимали участие в целом в этом замечательном конкурсе".

Советник председателя отметила, что активистки БСЖ активно включилась в мероприятия Года исторической памяти. "Мы видим своей целью прежде всего сохранение исторической памяти нашего народа и воспитание патриотизма. Но патриотизма не только молодежи, а патриотическое воспитание всего населения нашей страны", - подчеркнула она.

Жанна Романович констатировала: "Белорусский союз женщин - это та сила, которая способна и может решать задачи, которые ставит перед нашей организацией страна".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Женщина года" - это наш ежегодный конкурс. В этом году он будет проходить на площадке "Белэкспо". 14-й по счету конкурс "Женщина года" пройдет в новом формате. Этот...
 
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