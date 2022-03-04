Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси орденом Матери награждены более 12 тыс. женщин, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1996 года орденом Матери уже награждены более 12 тыс. матерей. При этом только за прошлый год орден Матери получили 900 женщин", - рассказал Валерий Ковальков.

По его словам, число многодетных семей в Беларуси растет. "За последние 10 лет их количество выросло на 70%", - отметил замминистра.

Валерий Ковальков подчеркнул: "Сегодня женщинам предоставлены все социальные и экономические права для того, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал".-0-