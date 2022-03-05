Картина дня: Лукашенко подписал Решение референдума, День милиции и портрет белорусской женщины

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 4 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Решение республиканского референдума. Глава государства отметил, что белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Александр Лукашенко подчеркнул, что новая редакция Конституции - это народный документ. Президент заявил, что обновленная Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта.





Выступление Президента Беларуси на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума.

Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 105-й годовщиной со дня образования белорусской милиции.

Кубраков: мы помним всех сотрудников МВД, отдавших жизнь за мирное небо.





Товарооборот между Россией и Беларусью в 2021 году вырос на 34%.

Бранцевич: в "Великом камне" созданы все условия для формирования фармацевтического кластера .

Минтруда нарисовало портрет современной белорусской женщины .





В Беларуси орденом Матери награждены более 12 тыс. женщин.

Госпогранкомитет: на территории Украины нет белорусских пограничников.

Вахту Памяти у Вечного огня в Брестской крепости за 50 лет несли почти 100 тыс. человек.

ФОТОФАКТ: Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню





Президент НОК о санкциях в отношении белорусского спорта: молчать мы не будем.

ФОТОФАКТ: Соревнования по хоккею "Золотая шайба" прошли в Минске

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1949 пациентов с COVID-19 , выписаны 1194.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-8 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на

ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В национальном парке "Беловежская пуща" устроят масленичные гулянья и попрощаются с зимой. Праздник пройдет в поместье белорусского Деда Мороза. Гостям обещают увлекательную экскурсию по сказочной усадьбе, ярмарку и народные игры. Завершатся гулянья традиционным обрядом сожжения чучела Зимы.

Праздник под слоганом "Зиму провожаем, весну встречаем" пройдет в Национальном парке "Припятский". В программе мероприятия - театрализованное представление, игры, развлечения и традиционное сжигание чучела Зимы.

Масленичные гулянья с участием Молодежного театра эстрады пройдут по 6 марта в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Мероприятие "Предчувствую тебя", посвященное Международному женскому дню, пройдет в музее "Лошицкая усадьба".

Праздничная программа, посвященная Дню женщин, пройдет по 6 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Познавательная и развлекательная весенняя программа пройдет по 8 марта в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. В рамках мероприятия состоится выставка весенних цветов и кукол "Легенды весны". Гостей также ждут лекции и мастер-классы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

6 марта

95 лет назад родился Гарсиа Маркес Габриэль, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982). Автор повестей "Полковнику никто не пишет", "Палая листва", романа-эпопеи "Сто лет одиночества" и др. Умер в 2014 году.

85 лет назад родилась Терешкова Валентина Владимировна, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1963), руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве РФ. Родители из Беларуси. Первая в мире женщина-космонавт, первая в мире женщина-пилот (командир) космического корабля и первая в мире женщина, совершившая одиночный полет в космос (без экипажа) на корабле "Восток-6"; первая в России женщина в звании генерала (генерал-майор авиации в отставке). В 2000 году британская общественная организация Ассамблея "Женщины года" удостоила ее почетного звания "Женщина столетия" за заслуги в деле освоения космоса на благо мира и защиты экологии планеты.

7 марта

150 лет назад родился Золотарев Василий Андреевич, белорусский и русский композитор, профессор (1918), заслуженный артист России (1932), народный артист Беларуси (1949). В 1933-1941 годах преподавал в Белорусской консерватории. В белорусскую музыкальную культуру вошли его балеты "Князь-озеро", "Повесть о любви", симфония "Беларусь" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950). Умер в 1964 году.

100 лет назад родился Гинтовт Витольд Михайлович, Герой Советского Союза (1944). В годы Великой Отечественной войны участник боев на Калининском направлении, под Ржевом, Курской битвы, освобождения Украины, Польши, Румынии, боев в Германии. Отличился в бою под Винницей (Украина): уничтожил 6 вражеских танков, самоходное орудие. Умер в 1987 году.

90 лет назад родилась Ковалева Галина Александровна, российская певица, народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, профессор Петербургской консерватории. Умерла в 1995 году.

8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день. Учрежден в 1910 году по решению Социнтерна на 2-й Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Впервые он был отмечен в 1911 году. 1975 год ООН объявила Международным Годом женщин, с тех пор 8 марта официально провозглашен как Международный женский день.

130 лет назад родился Червяков Александр Григорьевич, государственный и партийный деятель Беларуси и СССР. Участник Октябрьской революции (1917) в Петрограде. В феврале-мае 1918 года комиссар Белорусского национального комиссариата. С июля 1918 года в Красной Армии, начальник отдела Всероссийского бюро военных комиссаров; одновременно в руководстве Белорусских секций РКП(б). В числе 5 членов Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси 1.1.1919 года подписал Манифест о провозглашении Социалистической Советской Республики Белоруссии (ССРБ). В 1919 году нарком просвещения ССРБ, заместитель наркома просвещения Литовско-Белорусской ССР, был на партийной работе в Гомеле. В 1920 году председатель Минского губернского военно-революционного комитета, ВРК ССРБ. 31.7.1920 года от имени ЦК КП(б)Б подписал Декларацию о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики Белоруссии. В 1920-1937 годах председатель ЦИК и одновременно в 1920-1924 годах председатель СНК БССР. С начала 1930-х годов подвергался необоснованным обвинениям в отходе от генеральной линии партии, ее искажении. В 1937 году покончил жизнь самоубийством.

105 лет назад родился Селиханов Сергей Иванович, белорусский скульптор, народный художник Беларуси (1963). Работал в области монументальной и станковой скульптуры, создавал многофигурные композиции, бюсты, рельефы. Высшее творческое достижение - скульптурная композиция для мемориального комплекса "Хатынь" (совместно с архитекторами Ю.Градовым, В.Занковичем, Л.Левиным). Лауреат Ленинской премии (1970). Умер в 1976 году.

9 марта

Всемирный день диджея - кульминация недели благотворительных акций в помощь детским организациям, которая проводится от имени Международной клубной индустрии во всем мире.

100 лет назад родился Винокуров Александр Васильевич, российский художник мультипликационного кино, заслуженный художник РСФСР. Создал ряд рисованных фильмов, вошедших в золотой фонд российской мультипликации, среди них: "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Маугли", "Илья Муромец". Умер в 2002 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-