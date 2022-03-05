Совет Республики: атака на паралимпийцев за гранью понимания

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь принял заявление в связи с попранием Западом гуманистических норм и принципов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на суверенное государство - Республику Беларусь, откровенно нарушая гуманистические нормы добра, сострадания и справедливости. В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности. Под удар попали белорусские спортсмены. Их лишают соревнований, возможности выступать под государственным флагом, - говорится в заявлении. - За гранью понимания - атака на паралимпийцев, людей мужественных и стойких, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой. Такие действия Международного олимпийского комитета находятся вне рамок гуманизма и подлежат осуждению".

В документе отмечается: с древнейших времен спорт объединял людей, воспитывал порядочность, честность, развивал дух солидарности. "Только в честной борьбе рождается надежда на победу. К сожалению, международный спорт становится инструментом манипуляций и шантажа недобросовестных западных политиков. Такая же ситуация - в науке, культуре, образовании и ряде других гуманитарных сфер. Ради личных политических дивидендов и материальных благ западные политики готовы уничтожить духовно-нравственные ценности - основы человеческой цивилизации. Это недопустимо", - подчеркивается в заявлении.

Президиум Совета Республики призывает западных политиков и парламентариев остановиться и одуматься, прекратить реализовывать безрассудную и антигуманную политику в отношении Беларуси и белорусского народа. "Взаимоотношения должны строиться исключительно на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения", - констатируется в заявлении.-0-