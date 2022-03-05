"Белтехосмотр" в феврале выдал более 120 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" в феврале выдало 123 979 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 26,1% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В отношении физических лиц за этот период выдано 107 615 разрешений (86,8% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь - февраль 2022 года, составило 219 647.

"Положительная динамика роста количества выдаваемых разрешений обусловлена в том числе проводимыми Госавтоинспекцией профилактическими мероприятиями, а также началом работы системы фотофиксации по массовому контролю за нарушениями правил дорожного движения", - отметили на предприятии.

В соответствии со ст.18.11 КоАП управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до 3 БВ (1 БВ - Br32). В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица предусмотрен штраф в размере до 10 БВ.-0-