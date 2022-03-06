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Православные верующие сегодня празднуют Прощеное воскресенье

06.03.2022 09:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Прощеное воскресенье. Этот праздник завершает масленичную неделю, после которой наступает Великий пост.

Православная церковь учит: сначала примирись с людьми, а уже потом ищи возможность примириться с Богом. Издавна существовало правило - просить в этот день друг у друга прощения за все видимые и невидимые обиды, а в ответ полагалось говорить "Бог простит", как бы выражая надежду, что на небесах Господь не вменит человеку во грех то, что ему простили на грешной земле. Евангелие от Матфея гласит: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный".

В храмах в этот день на вечернем богослужении совершается чин прощения в память о древнем обычае египетских монахов, которые перед наступлением Великого поста до Пасхи расходились на 40 дней по пустыне, чтобы полностью отдаться молитвам. Некоторые из них уже не возвращались обратно: одни были растерзаны дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого поста может оказаться последней. Потому, расходясь, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью. Со временем это стало традицией у всех верующих.

В Прощеное воскресенье верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ. Церковь дает наставления верующим относительно правильного поведения во время Великого поста и призывает прихожан покаяться друг перед другом во всех обидах и грехах, помириться и простить все накопившееся. Одно из правил гласит "не осуждай ближнего своего". Священники сами подают добрый пример и первыми просят у своей паствы прощения.

В этот день принято ходить на могилы умерших родственников и близких людей, чтобы мысленно покаяться за когда-то нанесенные им обиды.

В Прощеное воскресенье последний раз употребляется скоромная пища, но без мяса. В понедельник, 7 марта, у православных начинается Великий пост.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В храмах в этот день на вечернем богослужении совершается чин прощения в память о древнем обычае египетских монахов, которые перед наступлением Великого поста до...
 
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