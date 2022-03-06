Минобороны опровергло очередные фейки о белорусских десантниках

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны опровергло очередные фейки о белорусских десантниках, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Военное ведомство, конечно, гордится тем, что белорусские десантники в последнее время пользуются особой популярностью у мировых СМИ, блогерского сообщества и просто диванных воинов", - отметили в Минобороны.

"За последние несколько дней диванные эксперты и украинские "свидетели" "видели" наших десантников под Житомиром и Харьковом, "сдавали в плен" под Киевом, объявляли "о бунтах". Вместе с мифической "колонной из 300 танков" они "воевали под Черниговом". Теперь, по мнению отдельных Telegram-каналов, военнослужащие пошли искать "хорошую жизнь" в Украине. Разочаруем диванное "экспертсообщество", - сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженными силами.-0-