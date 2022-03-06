Минобороны: сообщения об отставке начальника Генштаба ВС Беларуси - фейк

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны опровергло фейк о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси якобы подал прошение об отставке, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Военным ведомством Беларуси принята заявка на самый глупый фейк сезона от украинских фейкометных подразделений. На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси", - сказали в Минобороны.

В ведомстве опровергли фейки, разъяснив некоторые факты. "Во-первых, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич не может просить отставки у министра обороны Беларуси, поскольку в отставку может направить только тот, кто назначил, - главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси. И генерал-майор Виктор Гулевич передает вам свой пламенный десантный привет. Во-вторых, укомплектованность соединений и воинских частей Беларуси - 100%. И они уже выполняют задачи, только на своей территории. В-третьих, ну если вы на такие фейки замахиваетесь, то хоть бы подпись начальника Генерального штаба нашли бы близкую к реальной", - отметили в министерстве.-0-