Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в Беларуси 7 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется ночью западный 3-8 м/с, днем с переходом на северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 5.-0-

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