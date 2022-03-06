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Российский эксперт: живой щит - новое оружие украинских властей

06.03.2022 14:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живой щит - новое оружие украинских властей, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович, сообщает БЕЛТА.

"На текущий момент из-за больших потерь Украина испытывает дефицит личного состава, поэтому сейчас активно привлекаются наемники с Запада, включая отставных военных офицеров, в том числе летчиков и других военных специалистов. Одновременно производится мобилизация неподготовленного контингента внутри страны: заключенных и просто обывателей, схваченных на улице", - сказал Никита Мендкович.

Эксперт подчеркнул: эти люди крайне неэффективны в боевых столкновениях. "Что, например, показали бои в Херсоне. Подобные отряды, которые бросали навстречу России, погибали даже до вступления в столкновение, на дистанции. Но тем не менее они используются. Цель Украины, во-первых, создать максимальное число жертв, чтобы потом сделать неприятную картинку для России. А во-вторых, хотя бы на часы замедлить продвижение российских войск и антифашистов, чтобы успеть взорвать и уничтожить инфраструктуру, создать проблемы будущему правительству", - констатировал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Цель Украины, во-первых, создать максимальное число жертв, чтобы потом сделать неприятную картинку для России. А во-вторых, хотя бы на часы замедлить продвижение...
 
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