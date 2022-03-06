Температура воздуха в Беларуси в феврале была почти на 4 градуса выше нормы

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха за нынешний февраль составила плюс 0,3, что выше климатической нормы на 3,8 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Февраль 2022 года занял восьмое место в ранжированном ряду наблюдения от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей стране. Средняя температура воздуха трех декад месяца была выше нормы. Особенно теплой была вторая декада с положительной аномалией, равной 5,1 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Температура воздуха ночью на протяжении месяца была в основном в пределах от минус 7 до плюс 2, а в самые холодные ночи, в основном в середине первой декады, местами опускалась до 15 градусов мороза и ниже. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Езерище 4 февраля и составила минус 21,7.

Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла от минус 5 до плюс 6, а в середине первой декады опускалась до 6-14 градусов мороза. Максимального значения (плюс 10,3) температура достигла 16 февраля на станции Высокое.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 39 мм осадков, что составило 104% климатической нормы. По большей части территории выпало 75-150% нормы. Больше всего осадков отмечено в Гродненской области (49,1 мм, или 127% нормы), меньше всего - в Гомельской (27,5 мм, или 72% нормы).

В течение месяца осадки выпадали неравномерно. В первой и второй декадах отмечалось избыточное увлажнение (выпало 109% и 134% нормы соответственно), в третьей декаде - недобор (65% нормы).

Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. В первой и второй декадах по большей части страны, за исключением западных и южных районов, сохранялся снежный покров. В третьей декаде снежный покров оставался на большей части Витебской, Минской и Могилевской областей и на отдельных станциях Гродненской области, на остальной территории отсутствовал. Высота снежного покрова на последний день месяца была в пределах от 0,1 см (Докшицы, Ошмяны, Борисов, Могилев) до 25 см (Мстиславль). По западу, юго-западу и югу страны он отсутствовал.

Местами ветер усиливался порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра за месяц зарегистрирована 19 февраля на станции Солигорск - 27 м/с. В отдельных районах наблюдались туманы, гололеды и гололедица, налипание мокрого снега.-0-

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