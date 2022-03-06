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Минтруда рассказало о трудовых гарантиях для беременных в Беларуси

06.03.2022 17:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты рассказало о трудовых гарантиях для беременных в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Беременных женщин запрещается привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни, направлять в служебную командировку, отказывать в заключении трудового договора по мотивам, связанным с беременностью, снижать заработную плату по таким мотивам", - рассказали в Минтруда.

В соответствии с заключением врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии беременным женщинам снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, они переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие вредных и опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

"При отказе в заключении трудового договора наниматель обязан известить о мотивах отказа в письменной форме не позднее трех дней после обращения. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде", - отметили в Минтруда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Беременных женщин запрещается привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни,...
 
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