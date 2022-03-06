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Бессонница, депрессия, снижение успеваемости. Врачи рассказали, как переходный возраст может влиять на здоровье ребенка

06.03.2022 17:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи рассказали, как переходный возраст может повлиять на здоровье ребенка. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Подростковый возраст длится примерно с 12 до 16 лет и характеризуется изменениями в нервной системе, эндокринной системе, происходит половое созревание. Снижается влияние коры головного мозга, активизируется функция подкорковых гормональных структур, поэтому подросток все воспринимает не так критично, как хотелось бы взрослым", - сказала детский невролог Ирина Шевченко.

Бессонница, депрессия, снижение успеваемости. Врачи рассказали, как переходный возраст может влиять на здоровье ребенка
Ирина Шевченко

Педиатр Павел Чиркун отметил, что подростки болеют чаще всего психосоматическими хроническими заболеваниями, которые связаны с повышенной психогенной нагрузкой в школе, в окружающем мире, взаимоотношениях друг с другом. "Скорее всего, это будут заболевания, которые затрагивают вегетативную нервную систему: головные боли, нарушение ритма сердца, то есть сердечно-сосудистой системы, также очень часто страдает желудочно-кишечный тракт", - отметил он.

По словам Ирины Шевченко, во время стресса происходит активная выработка соответствующих гормонов - адреналина и кортизола. Естественно, снижается иммунная защита, повышается восприимчивость к инфекциям, появляются такие проблемы, как бессонница, депрессия, снижение успеваемости.

У подростков также происходит перестройка нервной и эндокринной систем. Особенность перестройки эндокринной системы - изменение гормонов в организме подростка. Они могут снижать защитные функции иммунной системы и стать причиной возникновения хронических заболеваний. "Хроническими считаются заболевания, которые протекают более определенного времени и сопровождаются рецидивным течением, то есть период обострения сменяется периодом ремиссии. Любое хроническое заболевание вылечивается тем, что уходит в стойкую ремиссию, поэтому если причина связана с пубертатным периодом, периодом созревания, если эти заболевания связаны с какими-то психогенными факторами, то исключение этих причин может привести к излечению вследствие того, что ребенок просто вырос", - рассказал Павел Чиркун.

Бессонница, депрессия, снижение успеваемости. Врачи рассказали, как переходный возраст может влиять на здоровье ребенка
Павел Чиркун

Взрослые не сразу замечают, что их ребенок вступил в период пубертата, но существуют характерные признаки, которые подскажут об этом родителям. "Если подросток не хочет идти в школу, у него снижена мотивация, появляются плаксивость, эмоциональные всплески, если он закрывается в себе, перестает общаться с друзьями, односложно отвечает на вопросы, то необходимо прийти к врачу, пройти обследование, поговорить со специалистом", - рекомендует Ирина Шевченко. К подросткам в этот период важно проявлять чуткость и заботу, разговаривать с ними, интересоваться делами и взаимоотношениями в социуме. Тогда можно избежать не только хронических заболеваний, но и других проблем.-0-

Фото телеканала СТВ

 
Теги: Минск
 
 
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Взрослые не сразу замечают, что их ребенок вступил в период пубертата, но существуют характерные признаки, которые подскажут об этом родителям.
 
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