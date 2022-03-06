Бессонница, депрессия, снижение успеваемости. Врачи рассказали, как переходный возраст может влиять на здоровье ребенка

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи рассказали, как переходный возраст может повлиять на здоровье ребенка. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Подростковый возраст длится примерно с 12 до 16 лет и характеризуется изменениями в нервной системе, эндокринной системе, происходит половое созревание. Снижается влияние коры головного мозга, активизируется функция подкорковых гормональных структур, поэтому подросток все воспринимает не так критично, как хотелось бы взрослым", - сказала детский невролог Ирина Шевченко.





Ирина Шевченко

Педиатр Павел Чиркун отметил, что подростки болеют чаще всего психосоматическими хроническими заболеваниями, которые связаны с повышенной психогенной нагрузкой в школе, в окружающем мире, взаимоотношениях друг с другом. "Скорее всего, это будут заболевания, которые затрагивают вегетативную нервную систему: головные боли, нарушение ритма сердца, то есть сердечно-сосудистой системы, также очень часто страдает желудочно-кишечный тракт", - отметил он.

По словам Ирины Шевченко, во время стресса происходит активная выработка соответствующих гормонов - адреналина и кортизола. Естественно, снижается иммунная защита, повышается восприимчивость к инфекциям, появляются такие проблемы, как бессонница, депрессия, снижение успеваемости.

У подростков также происходит перестройка нервной и эндокринной систем. Особенность перестройки эндокринной системы - изменение гормонов в организме подростка. Они могут снижать защитные функции иммунной системы и стать причиной возникновения хронических заболеваний. "Хроническими считаются заболевания, которые протекают более определенного времени и сопровождаются рецидивным течением, то есть период обострения сменяется периодом ремиссии. Любое хроническое заболевание вылечивается тем, что уходит в стойкую ремиссию, поэтому если причина связана с пубертатным периодом, периодом созревания, если эти заболевания связаны с какими-то психогенными факторами, то исключение этих причин может привести к излечению вследствие того, что ребенок просто вырос", - рассказал Павел Чиркун.





Павел Чиркун

Взрослые не сразу замечают, что их ребенок вступил в период пубертата, но существуют характерные признаки, которые подскажут об этом родителям. "Если подросток не хочет идти в школу, у него снижена мотивация, появляются плаксивость, эмоциональные всплески, если он закрывается в себе, перестает общаться с друзьями, односложно отвечает на вопросы, то необходимо прийти к врачу, пройти обследование, поговорить со специалистом", - рекомендует Ирина Шевченко. К подросткам в этот период важно проявлять чуткость и заботу, разговаривать с ними, интересоваться делами и взаимоотношениями в социуме. Тогда можно избежать не только хронических заболеваний, но и других проблем.-0-

Фото телеканала СТВ