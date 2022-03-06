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Прошедшая зима в Беларуси была теплее обычного

06.03.2022 18:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшая зима в Беларуси была теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя температура воздуха зимнего сезона 2021/2022 годов составила минус 1,8, что на 1,6 градуса выше климатической нормы. Прошедший зимний сезон занял 11-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону, начиная с 1881 года. Температурный режим был неоднородным: средняя температура декабря была ниже нормы на 1 градус, январь и февраль были теплыми с положительной аномалией, равной 2 и 3,8 градуса соответственно", - рассказали в Белгидромете.

Прошедшая зима в Беларуси была теплее обычного

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону повышения (окончание климатической зимы) произошел на большей части территории в первой-второй декадах февраля, то есть на три-четыре недели раньше обычного. По юго-западу страны - в конце января, что практически на месяц раньше средних многолетних сроков.

Минимальная температура воздуха за сезон отмечена на станции Костюковичи 13 января - минус 23,8. Максимальная (плюс 10,3) зафиксирована 16 февраля на станции Высокое.

За зиму в среднем по Беларуси выпало 150 мм осадков, что составляет 122% климатической нормы за сезон. Избыток осадков отмечался на большей части страны, достигнув максимума в районе Новогрудской возвышенности - 260 мм, или 171% сезонной нормы. Наибольшее количество осадков отмечено на территории Гродненской и Могилевской областей (160 и 158 мм соответственно, или 125 и 136% нормы зимнего сезона). Наименьшее - в Брестской области (125 мм, или 111% нормы).

Прошедшая зима в Беларуси была теплее обычного

На протяжении зимы на территории Беларуси осадки выпадали неравномерно: незначительный недобор наблюдался в декабре (95% нормы), избыточное увлажнение - в январе (169%). В феврале сумма осадков за месяц была близка к норме (104%).

Зимой осадки выпадали преимущественно в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельные сутки наблюдались туманы, метели, гололед и гололедица, налипание мокрого снега, местами отмечались грозы.

На протяжении зимнего сезона иногда ветер усиливался порывами до 15 м/с и более. 14-18 января и во второй половине февраля максимальная скорость ветра на отдельных пунктах наблюдения достигала критерия опасного явления. Максимальная скорость ветра за сезон зарегистрирована 14 января на станции Полесская - 32 м/с.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Минимальная температура воздуха за сезон отмечена на станции Костюковичи 13 января - минус 23,8. Максимальная (плюс 10,3) зафиксирована 16 февраля на станции Высокое.
 
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