Источник материала: БелТА

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

Гуманитарную помощь доставили из Российской Федерации. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов доложил: "Сегодня военнослужащие Республики Беларусь совместно с Вооруженными силами Российской Федерации участвуют в формировании автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Украины".

По словам Андрея Кривоносова, в состав гуманитарной помощи входят 20 т продуктов питания. "Это крупа, консервы, питьевая вода для жителей Украины, которые сегодня испытывают определенные трудности", - сказал он.

В дальнейшем груз будет доставлен по месту назначения.-0-