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Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель
06.03.2022 19:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.
Гуманитарную помощь доставили из Российской Федерации. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов доложил: "Сегодня военнослужащие Республики Беларусь совместно с Вооруженными силами Российской Федерации участвуют в формировании автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Украины".
По словам Андрея Кривоносова, в состав гуманитарной помощи входят 20 т продуктов питания. "Это крупа, консервы, питьевая вода для жителей Украины, которые сегодня испытывают определенные трудности", - сказал он.
В дальнейшем груз будет доставлен по месту назначения.-0-
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6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА. Гуманитарную...
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