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Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель

06.03.2022 19:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

 

Гуманитарную помощь доставили из Российской Федерации. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов доложил: "Сегодня военнослужащие Республики Беларусь совместно с Вооруженными силами Российской Федерации участвуют в формировании автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Украины".

 

По словам Андрея Кривоносова, в состав гуманитарной помощи входят 20 т продуктов питания. "Это крупа, консервы, питьевая вода для жителей Украины, которые сегодня испытывают определенные трудности", - сказал он.

 

В дальнейшем груз будет доставлен по месту назначения.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз для граждан Украины прибыл из России в Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.   Гуманитарную...
 
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