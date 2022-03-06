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Шевцов: в ТЛЦ на границе с Польшей около 700 беженцев, они обеспечены всем необходимым

06.03.2022 19:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы остается около 700 беженцев, они обеспечены всем необходимым. Об этом рассказал генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня там все равно сохраняется большое количество людей - порядка 700 человек, даже чуть больше. Они находятся непосредственно в логистическом центре. Они обеспечены всем", - сказал Дмитрий Шевцов.

Он отметил, что проведена перепись находящихся в ТЛЦ, собрана полная информация о том, сколько там семей, детей и взрослых, в чем они нуждаются. "Мы создали QR-коды для каждой семьи. Так что сейчас у нас все намного проще происходит. Выдаем и продукты питания, и одежду, и средства гигиены сразу на семью. Это удобно, понятно, упрощает доступ к помощи. И мы понимаем, что каждая семья получила все необходимое", - отметил генеральный секретарь БОКК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы остается около 700 беженцев, они обеспечены...
 
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