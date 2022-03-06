Представитель Красного Креста рассказал, как в Беларуси организована помощь беженцам из Украины

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал, как в Беларуси организована помощь беженцам из Украины, в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Как только начали поступать беженцы, которые требуют помощи и защиты государства, я в четверг, 3 марта, сразу же выехал на встречу с губернатором Гомельской области. Мы проговорили вопросы взаимодействия, выработали тактику. Было решено, что беженцы будут находиться в санатории "Золотые пески" - это недалеко от погранперехода. Там обеспечено трехразовое питание. Красный Крест будет оплачивать необходимые расходы, - сказал Дмитрий Шевцов. - Я разговаривал с сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси, и они сказали, что любому человеку, который попросит убежища в Беларуси, отказано не будет. И мы видим сейчас, что это соответствует действительности".

Он подчеркнул, что в Беларуси отлажена система оказания медицинской помощи беженцам. "Это прерогатива Министерства здравоохранения. Но и мы в курсе этих ситуаций. Недавно родившей украинке Красный Крест будет помогать и памперсами для ребенка, и смесями, и всем необходимым - от сосок и бутылочек до одежды", - отметил генеральный секретарь БОКК.

"С первых дней мы держим руку на пульсе с нашими коллегами из Международной федерации обществ Красного Креста, Международного комитета Красного Креста. Так как на территории Украины идут боевые действия, на данный момент федерацией объявлен чрезвычайный призыв для людей, которые пострадали в результате этого вооруженного конфликта. Он будет распространяться и на Украинский Красный Крест, и на сопредельные страны - это и Беларусь, и Россия, и Польша, и другие страны, которые будут принимать беженцев. Но нужно определенное время, чтобы эти денежные средства аккумулировать и потом распределить", - проинформировал Дмитрий Шевцов.

В БОКК в том числе обращаются с просьбами о помощи жителям на территории Украины. "Мы объясняем, что действие нашего мандата распространяется на территорию Беларуси. Тем не менее, мы о всех ситуациях информируем Международный комитет Красного Креста, Международную федерацию обществ Красного Креста. Знаем, что идут переговоры, чтобы создать зеленые коридоры и люди, которые нуждаются в помощи, могли выйти. Конечно, если к нам будут поступать, мы будем включаться и оказывать всю необходимую помощь", - подчеркнул генеральный секретарь БОКК.-0-