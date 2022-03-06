﻿ Минобороны: поток фейков рассчитан на незнакомых с понятием информационной гигиены граждан. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны: поток фейков рассчитан на незнакомых с понятием информационной гигиены граждан

06.03.2022 19:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поток ложной информации об участии белорусских военнослужащих в специальной военной операции в Украине рассчитан на людей, не знакомых с понятием информационной гигиены. Такую точку зрения в эфире телеканала СТВ высказал помощник министра - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский, передает корреспондент БЕЛТА. Леонид Касинский в очередной раз подчеркнул, что в Беларуси не проводятся мобилизационные мероприятия.

"В настоящий момент в Республике Беларусь никаких мобилизационных мероприятий не проводится. Есть мероприятия, по которым военнослужащие запаса либо призывники, достигшие призывного возраста, могут получить повестку.  К примеру, весенний призыв с отправкой в войска в апреле-мае либо сборы, которые были запланированы еще в прошлом году. Все эти мероприятия являются плановыми.  Это сборы по обслуживанию техники, повышению квалификации. Это никак не связано с теми событиями, которые сегодня происходят на Украине", - заявил Леонид Касинский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поток ложной информации об участии белорусских военнослужащих в специальной военной операции в Украине...
 
Новости дня
Новости общества
 
Касинский: где была мировая общественность, когда 8 лет бомбили Донбасс и погибло более 14 тысяч человек?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by