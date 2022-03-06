Минобороны: поток фейков рассчитан на незнакомых с понятием информационной гигиены граждан

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поток ложной информации об участии белорусских военнослужащих в специальной военной операции в Украине рассчитан на людей, не знакомых с понятием информационной гигиены. Такую точку зрения в эфире телеканала СТВ высказал помощник министра - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский, передает корреспондент БЕЛТА. Леонид Касинский в очередной раз подчеркнул, что в Беларуси не проводятся мобилизационные мероприятия.

"В настоящий момент в Республике Беларусь никаких мобилизационных мероприятий не проводится. Есть мероприятия, по которым военнослужащие запаса либо призывники, достигшие призывного возраста, могут получить повестку. К примеру, весенний призыв с отправкой в войска в апреле-мае либо сборы, которые были запланированы еще в прошлом году. Все эти мероприятия являются плановыми. Это сборы по обслуживанию техники, повышению квалификации. Это никак не связано с теми событиями, которые сегодня происходят на Украине", - заявил Леонид Касинский.-0-