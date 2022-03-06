﻿ Касинский: где была мировая общественность, когда 8 лет бомбили Донбасс и погибло более 14 тысяч человек?. 21.by
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Касинский: где была мировая общественность, когда 8 лет бомбили Донбасс и погибло более 14 тысяч человек?

06.03.2022 19:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский Суд по правам человека не удовлетворил ни одну из почти 6 тыс. жалоб жителей Донбасса. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил помощник министра - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский, передает корреспондент БЕЛТА. Леонид Касинский прокомментировал обращение Владимира Зеленского к народу Республики Беларусь.

"Хотелось бы вспомнить всем известное обращение президента Украины 27 февраля к белорусскому народу. Я смотрел его и недоумевал. Президент Украины вдруг вспомнил про то, что мы братские народы и наши деды вместе воевали. Хотелось спросить: где вы были, господин президент, когда в Украине с нацистскими флагами и знаменами проводили парады? Почему никто не вспомнил о братстве народов, когда Украина впереди планеты всей поддержала санкции против Республики Беларусь? Никто не вспомнил о братском белорусском народе, когда на территории Украины готовили боевиков для нарушения конституционного строя Беларуси. Хочется спросить у всей мировой общественности, где они были, когда 8 лет бомбили Донбасс и погибло более 14 тыс. человек. Европейский Суд по правам человека не удовлетворил ни одну из почти 6 тыс. жалоб жителей Донбасса", - заявил Леонид Касинский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский Суд по правам человека не удовлетворил ни одну из почти 6 тыс. жалоб жителей Донбасса. Об этом в эфире...
 
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