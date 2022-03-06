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Флэшмоб "Мы на месте" придумали военнослужащие, чтобы развеять фейк о наших военных в Украине

06.03.2022 20:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Флэшмоб "Мы на месте" был задуман военнослужащими для противостояния ложной информации об участии белорусских солдат в специальной военной операции в Украине. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил помощник министра - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский, передает корреспондент БЕЛТА.Он прокомментировал информацию о том, что белорусским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию республики.

"Информация о запрете выезда мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из Беларуси - это очередной фейк. Такие нормы когда-то были введены в Украине. У нас никаких запретов на въезд и выезд с ограничением возраста мужчин не вводилось и не планируется. По инициативе военнослужащих был придуман флэшмоб с хештэгом "Мы на месте", - рассказал Леонид Касинский.

По его словам, флэшмоб был задуман военнослужащими для противостояния ложной информации об участии белорусских солдат в специальной военной операции в Украине.

"В сети Интернет в настоящий момент очень много ложной информаций, направленной на военнослужащих и их родственников. Уже 25 и 26 февраля начались звонки матерям солдат-срочников с украинских, американских и других номеров. Им предлагали приехать на Украину и забрать тело их сына. Мама только вчера говорила с сыном, а сегодня ей звонят и говорят такие вещи. Ребята от этого устали и придумали такой флэшмоб. Тем самым, они лишний раз дали знать, что они выполняют задачи на территории своей собственной страны. Весь этот поток лжи и угроз рассчитан на тех людей, которые воспринимают информацию так, как она подается. То есть, на тех, кто не знаком с понятием информационной гигиены", - считает Леонид Касинский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Флэшмоб "Мы на месте" был задуман военнослужащими для противостояния ложной информации об участии белорусских...
 
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