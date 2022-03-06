Украина не способна действовать в своих интересах из-за давления США

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины неспособно действовать в своих национальных интересах из-за давления со стороны Соединенных штатов Америки. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил турецкий политолог Хусейн Эрман, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Беларусью у Украины были дружественные отношения. Потом они стали отправлять на белорусскую территорию военные формирования, которые участвуют в организации цветных революций. Мы видим, что украинское руководство не способно действовать в рамках своих национальных интересов. Все это происходит из-за давления американцев. В итоге им пришлось отказаться от многих экономических и торговых отношений. К сожалению, государства и народы, у которых нет самостоятельного управления, оказываются втянуты в такой ад", - считает Хусейн Эрман.

Он добавил, что Соединенные штаты пытаются окружить Россию. Для этого в соседних странах развязываются цветные революции и устанавливаются недружественные по отношению к Российской Федерации режимы.

"Действительно, это была целая цепь событий, развязанная американцами. Россию пытаются окружить с западного фланга, то есть, из Беларуси и Украины. Кроме того, россиянам пытаются перекрыть доступ в Среднюю Азию, для чего и была предпринята попытка переворота в Казахстане. С мирными протестами обычно не возникает вопросов. Но когда речь идет о попытках государственного переворота, то должно быть понимание, что государство должно действовать в рамках своих собственных интересов. К этой цепочке из Беларуси, Украины и Казахстана я еще хотел бы добавить попытку переворота в Турции. Это, можно сказать, юго-западный фланг России. Но у США уже не так много возможностей насильно свергать руководство других стран. Мир становится многополярным", - заявил турецкий политолог.-0-