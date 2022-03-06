﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейцам стоит задуматься, что для них готовят Соединенные штаты и Великобритания. Турецкий политолог о ситуации в Украине

06.03.2022 20:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским политикам следует задумать, что для них готовят Соединенные штаты Америки и Великобритания. Такую точку зрения в эфире телеканала СТВ высказал турецкий политолог Хусейн Эрман, передает корреспондент БЕЛТА. По словам политолога, американцы способны лишь разжигать войны под предлогом установления демократия вместо того, чтобы способствовать стабилизации обстановки.

"Обеспечить общеевропейскую безопасность без Беларуси и России невозможно. Американцы этого достичь не смогут. Они, скорее, разжигают войны, чем способствуют стабилизации обстановки. Мы это видели в Ираке и в Афганистане. Никакой стабилизации они там не способствовали и никакой демократии не принесли. Поэтому европейцам стоит задуматься, что для них готовят Соединенные штаты Америки и Великобритания. Украина стала блестящим примером того, к чему приводит сотрудничество с этими странами. Поэтому нужно вести, в первую очередь, такую политику, которая отвечает интересам собственного народа", - считает Хусейн Эрман.

Он привел пример отказа Украины от выгодного для собственной страны сотрудничества в угоду Соединенным штатам Америки.

"Если позволите, то я хотел бы привести пример. В Украине есть завод "Мотор Сич". С 2014 года многие инженеры этого предприятия покинули страну, потому что оно было убыточным. Китайцы предложили инвестиции в размере около $6 млрд долларов. Это могло улучшить производство и позволило бы провести там модернизацию. Но американцы не допустили этого, и сотрудничество не состоялось. Точно так же было отказано в сотрудничестве России", - заключил Хусейн Эрман.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским политикам следует задумать, что для них готовят Соединенные штаты Америки и Великобритания. Такую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Флэшмоб "Мы на месте" придумали военнослужащие, чтобы развеять фейк о наших военных в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by