Европейцам стоит задуматься, что для них готовят Соединенные штаты и Великобритания. Турецкий политолог о ситуации в Украине

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским политикам следует задумать, что для них готовят Соединенные штаты Америки и Великобритания. Такую точку зрения в эфире телеканала СТВ высказал турецкий политолог Хусейн Эрман, передает корреспондент БЕЛТА. По словам политолога, американцы способны лишь разжигать войны под предлогом установления демократия вместо того, чтобы способствовать стабилизации обстановки.

"Обеспечить общеевропейскую безопасность без Беларуси и России невозможно. Американцы этого достичь не смогут. Они, скорее, разжигают войны, чем способствуют стабилизации обстановки. Мы это видели в Ираке и в Афганистане. Никакой стабилизации они там не способствовали и никакой демократии не принесли. Поэтому европейцам стоит задуматься, что для них готовят Соединенные штаты Америки и Великобритания. Украина стала блестящим примером того, к чему приводит сотрудничество с этими странами. Поэтому нужно вести, в первую очередь, такую политику, которая отвечает интересам собственного народа", - считает Хусейн Эрман.

Он привел пример отказа Украины от выгодного для собственной страны сотрудничества в угоду Соединенным штатам Америки.

"Если позволите, то я хотел бы привести пример. В Украине есть завод "Мотор Сич". С 2014 года многие инженеры этого предприятия покинули страну, потому что оно было убыточным. Китайцы предложили инвестиции в размере около $6 млрд долларов. Это могло улучшить производство и позволило бы провести там модернизацию. Но американцы не допустили этого, и сотрудничество не состоялось. Точно так же было отказано в сотрудничестве России", - заключил Хусейн Эрман.-0-