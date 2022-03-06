В Беларуси более 5,1 млн человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 5 707 000 человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 123 000 человек прошли полный курс вакцинации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 726,6 тыс. человек, Витебской - более 684,9 тыс., Гомельской - более 769,7 тыс.,

Гродненской - более 583,2 тыс., Минске - более 962,0 тыс., Минской области - более 714,2 тыс., Могилевской - более 575,8 тыс.

Более 106,8 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 64 тыс. подростков 12 - 17 лет, из них более 38,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 61% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 54,8% населения.-0-