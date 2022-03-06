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Гуманитарные коридоры и обмен пленными. Российский политолог - о важных вопросах на переговорах между Россией и Украиной
06.03.2022 20:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На российско-украинских переговорах можно выделить, как минимум, три важных вопроса. Такую точку зрения в эфире телеканала
"Важно понимать, какие вопросы будут обсуждаться и по каким из них возможны соглашения. Хотелось бы отметить три важных момента. Во-первых, гуманитарные коридоры, касательно которых одна из сторон конфликта чуть-чуть недоговаривает. Гуманитарный коридор был обозначен в пределах Киев-Васильков. Наша сторона гарантирует безопасность людей лишь в этих границах. За пределами Василькова находятся мародеры, территориальная оборона, бандиты. Далее мы можем лишь подсказать безопасные маршруты. Во-вторых, важно понимать, что в большинстве крупных городов Украины наступает продовольственный кризис. Кроме того, отмечаются проблемы с торговым обслуживанием и медикаментами. Третий момент - это обмен пленными. Для этого не нужны высокие делегации двух сторон конфликта. Об этом обычно договариваются военные на высоком уровне. Они об этом могут договориться. На Донбассе так и происходило", - рассказал Александр Казаков.-0-
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Гуманитарные коридоры и обмен пленными. Российский политолог - о важных вопросах на переговорах между Россией и Украиной
На российско-украинских переговорах можно выделить, как минимум, три важных вопроса. Такую точку зрения выразил российский политолог Александр Казаков.
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