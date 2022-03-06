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Гайдукевич: мы хотим, чтобы Украина была мирной, независимой, свободной
06.03.2022 22:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы хотим, чтобы Украина была мирной, независимой, свободной. Об этом заявил в эфире телеканала
"Мы хотим, чтобы Украина была мирной, независимой, свободной. Это в наших интересах. Мы переживаем за то, что власть Украины потеряла суверенитет. Что они самостоятельно не могут принять решение, проводить переговоры - не проводить. На каких условиях проводить. Наш Президент, можно его любить или не любить, но он самостоятелен. Он принимает сам решение. Он отвечает за судьбу своей страны", - сказал Олег Гайдукевич.
Депутат подчеркнул, Беларусь, как и ранее выступает международной площадкой для мирных переговоров. "И нас еще обвиняют. Это просто издевательство. Но даже в этих условиях посмотрите на нашу позицию: Беларусь и Президент делают все для мира", - отметил парламентарий.-0-
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Депутат подчеркнул, Беларусь, как и ранее выступает международной площадкой для мирных переговоров.
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