Гайдукевич: мы хотим, чтобы Украина была мирной, независимой, свободной

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы хотим, чтобы Украина была мирной, независимой, свободной. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"Мы хотим, чтобы Украина была мирной, независимой, свободной. Это в наших интересах. Мы переживаем за то, что власть Украины потеряла суверенитет. Что они самостоятельно не могут принять решение, проводить переговоры - не проводить. На каких условиях проводить. Наш Президент, можно его любить или не любить, но он самостоятелен. Он принимает сам решение. Он отвечает за судьбу своей страны", - сказал Олег Гайдукевич.

Депутат подчеркнул, Беларусь, как и ранее выступает международной площадкой для мирных переговоров. "И нас еще обвиняют. Это просто издевательство. Но даже в этих условиях посмотрите на нашу позицию: Беларусь и Президент делают все для мира", - отметил парламентарий.-0-