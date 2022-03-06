"Мы всегда на шаг впереди". Кубраков рассказал о пресечении кибератак и диверсий на железной дороге

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал о пресечении кибератак и диверсий на железной дороге в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Да, есть единичные случаи, призывы к так называемой рельсовой войне. Но на сегодня, хочу сказать, практически все уже задержаны. Тех, кто совершил поджог шкафа на железной дороге, заблокировали железную дорогу, мы всех задержали. Но я хочу сказать всем абсолютно: это теракт, это диверсия на железной дороге, и этим людям грозит до 20 лет тюрьмы. Поэтому думайте, не ломайте свою судьбу", - сказал Иван Кубраков.

Он также затронул тему хакерских атак, попыток взлома сайтов. "Если кто-то думает, что мы просто наблюдаем за этим, то ошибается. Мы всегда находимся на шаг впереди, этих людей мы знаем и находим. С некоторыми, кто находятся на территории Беларуси, мы уже работаем. Кто-то у нас находится под контролем. Ну а к тем, кто находится за рубежом, мы также принимаем все меры, чтобы защитить наши сайты, чтобы эти кибератаки не имели никакого результата", - отметил министр.-0-