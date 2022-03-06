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Семеняко рассказал о законах, которые необходимо изменить в соответствии с новой Конституцией

06.03.2022 22:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко в эфире телеканала "Беларусь 1"рассказал о законах, которые необходимо изменить в соответствии с новой Конституцией, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время в Палате представителей проведена работа по анализу тех изменений, которые нужно будет внести в законодательные акты, исходя из изменений, которые внесены в Основной закон. Мы насчитываем более 60 законопроектов, которые придется изменить, исходя из нового содержания нашей Конституции. Можно сказать, что в общей части уже найдены те формулировки, которые предстоит вносить", - сказал Валентин Семеняко.

Депутат разделил все законопроекты, которые нужно будет принять парламенту, на две группы. "Одна группа - это те законопроекты, которые будут вноситься заинтересованными министерствами и ведомствами, как разработчиками. И другая группа - законопроекты, которые будут авторскими. Потому, что их готовят депутаты. В постоянных комиссиях в зависимости от профиля в настоящее время ведется эта работа", - отметил он.

Валентин Семеняко подчеркнул, эти законопроекты находятся на стадии разработки. "И первая часть, касающаяся именно непосредственных изменений, проистекающих из изменений Основного закона - уже выполнена. Это законопроекты о Всебелорусском народном собрании, Национальном собрании Республики Беларусь, законопроекты, касающиеся статуса депутатов парламента и местных Советов, местного самоуправления. То есть, те законопроекты, те законы, которые в первую очередь волнуют наших граждан и, которые на этапе обсуждения, подготовки изменений в Конституцию как раз и были объектом повышенного внимания наших избирателей", - дополнил парламентарий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту...
 
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