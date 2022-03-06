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Семеняко: правоприменительная практика должна лечь в основу при подготовке законопроектов

06.03.2022 22:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоприменительная практика должна лечь в основу при подготовке законопроектов. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, сообщает БЕЛТА.

"Это один из основных принципов народовластия - участие широких народных масс в законодательной деятельности. И, если референдум является высшей степенью проявления этого народовластия, то участие в подготовке законов, подзаконных актов - это следующий этап работы. Может быть не столько эффектный, не столько заметный. Может быть более напряженный и рутинный, но не менее важный", - сказал Валентин Семеняко.

Депутат подчеркнул: "Таким образом, те идеи, которые мы закладывали в общественный договор, именуемый Конституцией, найдут свою реализацию в конкретных проявлениях законов и подзаконных актов, с которыми наши граждане сталкиваются ежедневно. И в этом плане им виднее в некоторой степени, как это работает. И нам, парламентариям, надо понимать вот эти моменты, связанные с правоприменительной практикой. Особенно, когда мы прогнозируем, как будут работать новеллы, вносимые в законодательство", - дополнил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат подчеркнул: "Таким образом, те идеи, которые мы закладывали в общественный договор, именуемый Конституцией, найдут свою реализацию в конкретных...
 
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