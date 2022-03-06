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Депутат рассказал, какие законопроекты вынесут на общественные обсуждения
06.03.2022 22:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко в эфире телеканала
"Мы будем обращаться к общественным организациям, местным органам управления для того, чтобы организовать всенародное обсуждение наиболее важных, наиболее резонансных законопроектов", - сказал Валентин Семеняко.
По его словам, здесь важна народная экспертиза. "Здесь важен диалог власти и общества. Для того, чтобы прежде всего оправдать те надежды и намерения граждан, которые они вкладывали, голосуя за новую Конституцию, за изменения в Основной закон", - отметил парламентарий.-0-
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"Мы будем обращаться к общественным организациям, местным органам управления для того, чтобы организовать всенародное обсуждение наиболее важных, наиболее...
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