Депутат рассказал, какие законопроекты вынесут на общественные обсуждения

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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, какие законопроекты вынесут на общественные обсуждения, сообщает БЕЛТА.

"Мы будем обращаться к общественным организациям, местным органам управления для того, чтобы организовать всенародное обсуждение наиболее важных, наиболее резонансных законопроектов", - сказал Валентин Семеняко.

По его словам, здесь важна народная экспертиза. "Здесь важен диалог власти и общества. Для того, чтобы прежде всего оправдать те надежды и намерения граждан, которые они вкладывали, голосуя за новую Конституцию, за изменения в Основной закон", - отметил парламентарий.-0-