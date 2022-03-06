﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат рассказал, какие законопроекты вынесут на общественные обсуждения

06.03.2022 22:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, какие законопроекты вынесут на общественные обсуждения, сообщает БЕЛТА.

"Мы будем обращаться к общественным организациям, местным органам управления для того, чтобы организовать всенародное обсуждение наиболее важных, наиболее резонансных законопроектов", - сказал Валентин Семеняко.

По его словам, здесь важна народная экспертиза. "Здесь важен диалог власти и общества. Для того, чтобы прежде всего оправдать те надежды и намерения граждан, которые они вкладывали, голосуя за новую Конституцию, за изменения в Основной закон", - отметил парламентарий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы будем обращаться к общественным организациям, местным органам управления для того, чтобы организовать всенародное обсуждение наиболее важных, наиболее...
 
Новости дня
Новости общества
 
Важно советоваться с гражданами. Депутат о подготовке закона о ВНС
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by