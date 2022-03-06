Важно советоваться с гражданами. Депутат о подготовке закона о ВНС

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В законопроекте о Всебелорусском народном собрании будут отражены все вопросы, волнующие граждан. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, сообщает БЕЛТА.

"Решением Совета палаты определено, что разработкой законопроекта будет заниматься Постоянная комиссия по законодательству. И в этом законопроекте будут отражены те основные моменты и ответы на те вопросы, которые задавали граждане. Как будет формироваться этот высший представительный орган народной власти в Республике Беларусь? Как он будет работать? Какие будут вопросы и порядок их внесения и другие моменты, связанные с функционированием этого органа", - сказал Валентин Семеняко.

Парламентарий подчеркнул: обязательно на всех этапах подготовки закопроектов будет учитываться мнение граждан. "Нам очень важно (и с этим согласны мои коллеги и руководство Палаты представителей) советоваться с гражданами, с нашими избирателями. Опробировать на аудитории какие-то формулировки, услышать мнение людей о том, насколько они приемлемы. Это важно для того, чтобы подготовить качественные законы, которые могли бы продолжительное время работать, функционировать без изменения", - констатировал он.-0-