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Стартует Акция к 8 марта! Лучшая скидка на м² в "Minsk World" для любящих и любимых!
07.03.2022 09:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Прекрасным подарком к празднику женственности, любви и красоты является возможность выгодного вложения средств в недвижимость многофункционального комплекса
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в элитных новостройках
MINSK WORLD!
Дом "Торонто"
Парковочные места с внешней стороны квартала
Этот престижный дом возвышается на 16 этажей. Вас ждут панорамные окна и свободная планировка апартаментов площадью от 30 до 65 м² . Лицевая сторона новостройки обращена окнами к южной части города, а из панорамного лифта открывается впечатляющий вид на север, где находится центр города Минска.
Шедевр современной канадской архитектуры для вас
Откроем двери домов
"Самба", "Румба" и "Ча-Ча-Ча"
В стилобатах домов откроются кофейни и оздоровительные центры, минимаркеты, пункты выдачи интернет-магазинов, салоны красоты и аптеки.
Огни большого города в Minsk World!
Не нужно будет думать над вопросом: "Куда пойти?", если вам захочется посидеть с любимой за столиком с бокалом шампанского. Можно спуститься на первый этаж, где, возможно, откроют гостеприимное кафе.
Объекты инфраструктуры рядом!
Вам хочется выглядеть красиво сегодня вечером? В стилобатах будут студии визажа и/или бутики, салоны маникюра и солярии.
В фойе домов
"Румба". Интерьер в аристократической расцветке
"Ча-Ча-Ча". Гость может ожидать вас в мягком кресле!
Лобби домов
"Паркинг" внутри дома!
Знойные интерьеры дома "Самба"
В этих 25-этажных домах вас будут ждать апартаменты свободной планировки площадью от 25 до 75 м² . В палитре преимуществ этих домов высокие потолки и панорамные окна. В новостройках появятся малошумные лифты. Помимо пассажирского и грузового будет панорамный, открывающий взгляд на красоты
Квартал "Мировые танцы" создан для минчан с любовью!
Добро пожаловать в 10-этажный
Лобби дома "Родос"
Лобби в доме "Родос"
В "15-минутном городе" обустраивается квартал
Дом "Найроби"
На прилегающей территории нет движения транспортных средств. Детям будет безопасно!
Гостям "Найроби" на мгновение покажется, что они оказались в жаркой Африке!
Так уютно обустроена гостевая зона "Найроби"
Высота потолков в доме
Вскоре на этой картине появится Международный финансовый центр. Он станет символом деловой жизни нашей страны и триггером для дальнейшего роста цен на недвижимость в кварталах многофункционального комплекса. Здесь можно будет реализовать интересные бизнес-идеи и/или найти высокооплачиваемую работу.
Международный финансовый центр
В шаге от МФЦ откроет свои двери для посетителей крупнейший в нашей стране торгово-развлекательный центр "Avia Mall". Этим названием увековечена память первого белорусского аэропорта, работавшего более 80-ти лет. В его здании однажды откроют музей авиации и космонавтики.
ТРЦ "Avia Mall"
В
Новые станции Зеленолужской линии
Автолюбители могут припарковаться на открытых парковках с внешней стороны квартала. Те, кто проявляет максимум заботы о транспортном средстве, могут разместить его на одном из многоэтажных паркингов многофункционального комплекса.
Автомобиль надежно защищен от агрессивного воздействия внешней среды и вандалов!
Подарите любимой возможность всегда быть в форме!
Помимо территорий воркаута, которые есть в каждом квартале, обустраиваются стадионы для командных игр и теннисные корты. Появится новый парк (40 га). Лучший праздник – тот, где нашлось время для спорта!
Отличный бросок!
Тренируем ноги, подтягиваемся на брусьях, качаем пресс!
У вас есть домашний питомец? Для вашего четвероногого друга в Minsk World обустроены специальные зоны выгула и базовой дрессуры, где вы прекрасно проведете время и повеселитесь вдвоем!
В Minsk World любят домашних питомцев!
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новые станции метро!
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Прекрасным подарком к празднику женственности, любви и красоты является возможность выгодного вложения средств в недвижимость многофункционального комплекса...
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