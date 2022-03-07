Источник материала: БелТА

Прекрасным подарком к празднику женственности, любви и красоты является возможность выгодного вложения средств в недвижимость многофункционального комплекса Minsk World .

Акция к 8 марта позволяет уменьшить стоимость м² комфортабельного жилья при покупке определенных апартаментов в элитных новостройках MINSK WORLD!

Minsk World — многофункциональный комплекс, где все объекты инфраструктуры, необходимые для счастливой жизни взрослых и детей, находятся в пешей доступности, а ритмы делового центра города будут идеально сочетаться с комфортом элитного спального района.

Добро пожаловать в благоустроенный квартал "Северная Америка", где скидка по Акции к 8 марта действует при покупке определенных апартаментов в комфортабельной и уже готовой новостройке "Торонто" !





Дом "Торонто"





Парковочные места с внешней стороны квартала

Этот престижный дом возвышается на 16 этажей. Вас ждут панорамные окна и свободная планировка апартаментов площадью от 30 до 65 м² . Лицевая сторона новостройки обращена окнами к южной части города, а из панорамного лифта открывается впечатляющий вид на север, где находится центр города Минска.





Шедевр современной канадской архитектуры для вас

"Торонто" — тандем эстетики и практичности. Комфорт здесь проявляется в каждой детали и начинается прямо со входа, где есть пандус для родителей с колясками, любителей велоспорта и лиц с ограниченными возможностями.

Откроем двери домов "Самба" , "Румба" и "Ча-Ча-Ча" . Сегодня эти новостройки ближайшего будущего строятся в квартале "Мировые танцы" и также принимают участие в Акции к 8 марта!





"Самба", "Румба" и "Ча-Ча-Ча"

В стилобатах домов откроются кофейни и оздоровительные центры, минимаркеты, пункты выдачи интернет-магазинов, салоны красоты и аптеки.





Огни большого города в Minsk World!

Не нужно будет думать над вопросом: "Куда пойти?", если вам захочется посидеть с любимой за столиком с бокалом шампанского. Можно спуститься на первый этаж, где, возможно, откроют гостеприимное кафе.





Объекты инфраструктуры рядом!

Вам хочется выглядеть красиво сегодня вечером? В стилобатах будут студии визажа и/или бутики, салоны маникюра и солярии.

Коммерческие помещения в Minsk World – новом деловом центре столицы – это возможность для успешного старта вашего бизнеса! Многие уже распахнули перед жителями многофункционального комплекса двери заведений и радуются востребованности предлагаемых услуг.

В фойе домов "Самба" , "Румба" и "Ча-Ча-Ча" квартала "Мировые танцы" появятся красивые дизайнерские лобби. Решения этих маленьких произведений искусства отражают философский концепт наименования дома.





"Румба". Интерьер в аристократической расцветке





"Ча-Ча-Ча". Гость может ожидать вас в мягком кресле!

Лобби домов Minsk World будут не только красивы, но и практичны. Для молодых мам с маленькими детьми в каждом фойе обустраивается санитарная комната с пеленальным столиком. Есть места для колясок и велосипедов.





"Паркинг" внутри дома!





Знойные интерьеры дома "Самба"

В этих 25-этажных домах вас будут ждать апартаменты свободной планировки площадью от 25 до 75 м² . В палитре преимуществ этих домов высокие потолки и панорамные окна. В новостройках появятся малошумные лифты. Помимо пассажирского и грузового будет панорамный, открывающий взгляд на красоты Minsk World .





Квартал "Мировые танцы" создан для минчан с любовью!

Добро пожаловать в 10-этажный "Родос" из квартала "Средиземноморский" ! Определенные апартаменты этой комфортабельной новостройки также участвуют в акции. Их площадь находится в диапазоне от 30 до 66 м2. Высота потолков — от 2,7 до 3,15 м (на 1-м этаже).





Лобби дома "Родос"

Свободная планировка апартаментов — прекрасная возможность реализовать все мечты и фантазии о собственном жилье! Каким бы ни был метраж, вы обустроите столько помещений, сколько необходимо для счастливой жизни!





Лобби в доме "Родос"

В "15-минутном городе" обустраивается квартал "Африка" . Акция к 8 марта, позволяющая уменьшить стоимость м2 в определенных апартаментах, распространяется на яркий и комфортный дом "Найроби" , названный в честь столицы Кении.





Дом "Найроби"





На прилегающей территории нет движения транспортных средств. Детям будет безопасно!

В престижной новостройке 18 этажей. Площадь апартаментов — от 30 до 65 м².





Гостям "Найроби" на мгновение покажется, что они оказались в жаркой Африке!





Так уютно обустроена гостевая зона "Найроби"

Высота потолков в доме "Найроби" – 2,7 м. Из панорамных окон апартаментов и кабины малошумного лифта открываются прекрасные виды. Кажется, что талантливый архитектор и урбанист вдвоем рисуют картину новой городской эстетики. Ее название — Minsk World .

Вскоре на этой картине появится Международный финансовый центр. Он станет символом деловой жизни нашей страны и триггером для дальнейшего роста цен на недвижимость в кварталах многофункционального комплекса. Здесь можно будет реализовать интересные бизнес-идеи и/или найти высокооплачиваемую работу.





Международный финансовый центр

В шаге от МФЦ откроет свои двери для посетителей крупнейший в нашей стране торгово-развлекательный центр "Avia Mall". Этим названием увековечена память первого белорусского аэропорта, работавшего более 80-ти лет. В его здании однажды откроют музей авиации и космонавтики.





ТРЦ "Avia Mall"

В Minsk World будет комфортно жить и тем, кто перемещается по городу на личном автомобиле, и новоселам, пользующимся общественным транспортом. Станция метро "Ковальская слобода" уже открыта, на "Аэродромной" уже ведется отделка керамогранитом. Открытие запланировано на 2023 год.





Новые станции Зеленолужской линии

Курсируют наземные маршруты, с помощью которых можно уехать в любой район столицы из Minsk World .

Автолюбители могут припарковаться на открытых парковках с внешней стороны квартала. Те, кто проявляет максимум заботы о транспортном средстве, могут разместить его на одном из многоэтажных паркингов многофункционального комплекса.





Автомобиль надежно защищен от агрессивного воздействия внешней среды и вандалов!

Minsk World по достоинству оценят те, кто предпочитает поддерживать хорошую физическую форму и оставаться здоровым, стройным и молодым.





Подарите любимой возможность всегда быть в форме!

Помимо территорий воркаута, которые есть в каждом квартале, обустраиваются стадионы для командных игр и теннисные корты. Появится новый парк (40 га). Лучший праздник – тот, где нашлось время для спорта!





Отличный бросок!





Тренируем ноги, подтягиваемся на брусьях, качаем пресс!

У вас есть домашний питомец? Для вашего четвероногого друга в Minsk World обустроены специальные зоны выгула и базовой дрессуры, где вы прекрасно проведете время и повеселитесь вдвоем!





В Minsk World любят домашних питомцев!

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Сберегите и преумножьте свой капитал, вложив средства в недвижимость, которая вырастет в цене, когда на карте Minsk World появятся знаковые объекты инфраструктуры и новые станции метро!

Minsk World . Мир комфорта и благополучия для любящих сердец! Размещение рекламы на БЕЛТА