Минобороны: политическая и экономическая ситуация не отразится на желании белорусов служить в ВС

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическая и экономическая ситуация не отразится на желании молодых белорусов служить в Вооруженных Силах, заявила официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что эта ситуация, которая сейчас происходит, никаким образом не отразится на желании молодых белорусов служить в Вооруженных Силах", - отметила Инна Горбачева.

Говоря о ситуации в Украине, официальный представитель Министерства обороны еще раз подчеркнула: ни одного белорусского военнослужащего нет на территории Украины, ни один белорусский солдат и офицер не участвует в специальной военной операции, которую Российская Федерация проводит на территории Донбасса. Все белорусские военнослужащие находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил.

Инна Горбачева отметила, что никаких мероприятий по мобилизации в настоящее время Вооруженные Силы Беларуси не проводят. "Все мероприятия плановые. И все повестки, которые сейчас приходят белорусским гражданам, информируют их о плановых ежегодных мероприятиях, которые, по сути, можно перечислить по пальцам одной руки. Это весенний призыв, ежегодный плановый призыв офицеров запаса, обычные плановые мероприятия по медицинскому освидетельствованию, по уточнению данных, кто куда переехал", - уточнила она.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская добавила, что даже среди россиян в военной операции участвуют только контрактники.-0-