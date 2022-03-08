Кратковременный снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси на 9 марта

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег по западу страны и гололедицу прогнозируют синоптики на 9 марта в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра, 9 марта, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако ночью и утром по западу страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью минус 5-11 градусов, при прояснениях до минус 15, по западу республики минус 2-4. Днем по стране - от минус 4 до плюс 2.-0-