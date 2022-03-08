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Кратковременный снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси на 9 марта

08.03.2022 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег по западу страны и гололедицу прогнозируют синоптики на 9 марта в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра, 9 марта, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако ночью и утром по западу страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью минус 5-11 градусов, при прояснениях до минус 15, по западу республики минус 2-4. Днем по стране - от минус 4 до плюс 2.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью минус 5-11 градусов, при прояснениях до минус 15, по западу республики минус 2-4. Днем по стране - от минус 4 до плюс 2.
 
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