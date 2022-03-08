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Рутенко: мы не оставим наших детей без спорта

08.03.2022 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не останутся без международных соревнований. Такую точку зрения в эфире телеканала СТВ высказал председатель белорусской федерации тенниса Сергей Рутенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Рутенко, спортивные федерации Беларуси и России найдут выход из сложившейся ситуации с отстранением наших спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Мы плотно общаемся с российской федерацией тенниса. Я думаю, у нас получится организовать что-то не хуже тех турниров, от участия в которых нас отстранили. Будем устраивать тренировочные сборы. Это даст возможность нашим детям лучше узнать свою Родину, поездить по ее территории и по Российской Федерации. Мы еще сильнее сплотимся. Будем искать и другие пути развития отечественного тенниса. Мы не оставим наших детей без спорта. Есть страны ЕАЭС, Китай, Индия, Бразилия. По населению - это практически половина планеты", - сказал Сергей Рутенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Сергея Рутенко, спортивные федерации Беларуси и России найдут выход из сложившейся ситуации с отстранением наших спортсменов от участия в международных...
 
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