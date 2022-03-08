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Если Запад закрыт, то открыт Восток. Селимов о ситуации в спорте
08.03.2022 11:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции в отношении белорусских спортсменов сделают их еще сильнее. Такую точку зрения в эфире телеканала
"Если Запад для нас закрыт, то открыт Восток. Мы будем двигаться в этом направлении. Уже есть какие-то наметки, проекты, которые будут обсуждаться в ближайшее время с российской и некоторыми другими федерациями борьбы. Мы создадим свой конкурентоспособный продукт. Рано или поздно заканчивается все. Закончится и эта ситуация. Я уверен, что к тому моменту, когда придет время, мы будем сильны как никогда", - заявил Алим Селимов.-0-
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"Если Запад для нас закрыт, то открыт Восток. Мы будем двигаться в этом направлении. Уже есть какие-то наметки, проекты, которые будут обсуждаться в ближайшее время с...
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