Рогащук передал подарки от Президента Лукашенко украинским беженкам

Источник материала: БелТА

8 марта, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук поздравил сегодня с 8 Марта и вручил сладкие подарки от Президента Лукашенко украинским женщинам и их детям, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В гомельский санаторий украинские семьи прибыли из-за происходящих в их стране событий.

"Президент Беларуси держит ситуацию на контроле и просил передать слова поддержки. Беларусь все сделает для того, чтобы все было хорошо", - сказал Николай Рогащук.

"Всем большое спасибо. Огромное спасибо Президенту (Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - поблагодарила Елена Халюк. Мать четверых детей рассказала, что в белорусской здравнице семья освоилась хорошо, обеспечена всем необходимым. "Только переживаю за мужа, который остался в Киеве", - добавила женщина.

Она поделилась, что в ближайшее время планирует трудоустроиться на одном из сельхозпредприятий региона. "Там будем осваиваться. Будет работа, жилье. Детей оформим в садик, в школу", - отметила Елена.

Схожие планы на ближайшее будущее и у Ирины Губской, которая прибыла из Украины в Беларусь с двумя детьми. "Приняли нас хорошо, все у нас есть. Спасибо всем, кто нам помог в этой ситуации. Очень тревожно за дочку, которая осталась в Украине. Связь есть, но пока приехать сюда у нее нет возможности", - призналась женщина.

К поздравлениям присоединилась и областная организация Белорусского Красного Креста, приготовив подарки и для женщин, и для детей.

Николай Рогащук обратил внимание, что с момента прибытия в Беларусь эмоциональное состояние украинских семей изменилось в лучшую сторону, дети довольны, радуются искренне подаркам.

Помощник Президента отметил, что украинским семьям оказывают всестороннюю помощь - одежда, питание, решаются вопросы выделения жилья, предоставления работы. "Важно, чтобы люди чувствовали теплоту, поддержку", - заключил он.-0-