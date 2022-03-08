Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: мы будем отстаивать интересы наших спортсменов

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская Федерация хоккея будет отстаивать свои интересы и интересы спортсменов. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что решила Международная федерация хоккея, - это еще не окончательно. Мы будем бороться за наши интересы и интересы наших спортсменов. Ребята к этому долго шли и готовились. Мы не будем просто наблюдать за ситуацией. Тем более есть пути выхода. Мы уже общаемся с Российской Федерацией и другими странами для того, чтобы организовать турниры", - сообщил Андрей Башко.-0-