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Ковальков: в Беларуси женщина имеет все возможности для самореализации

08.03.2022 14:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси женщина имеет все возможности для самореализации. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня женщина имеет полную возможность на самореализацию - как в социальной, так и экономической, трудовой сфере", - сказал Валерий Ковальков.

По его словам, большая поддержка оказывается женщинам, воспитывающим детей. "У нас более Br2,5 млрд в прошлом году было потрачено на выплату пособий семьям с детьми, - отметил замминистра. - Особая поддержка оказывается семьям, в которых воспитываются трое и более детей. То есть семья является многодетной".

Валерий Ковальков подчеркнул, что на сегодняшний день в Беларуси насчитывается 118 тыс. многодетных семей. "И за последние 10 лет их количество увеличилось на 70%", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, большая поддержка оказывается женщинам, воспитывающим детей.
 
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