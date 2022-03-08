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В Беларуси более 300 тыс. женщин работают в системе образования

08.03.2022 14:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 300 тыс. женщин работают в системе образования. Об этом заявил в своем поздравлении с Днем женщин министр образования Андрей Иванец, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В системе образования нашей республики работает более 300 тыс. женщин. Своей самоотверженностью, неустанным и подвижническим трудом, постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня всей нашей республики, создаете и развиваете интеллектуальный потенциал нации, формируете сознание и гражданскую позицию юного поколения страны. Вы раскрываете способности своих учеников, помогаете им определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь, - сказал Андрей Иванец. - И сегодня мы говорим вам теплые слова уважения, признательности и любви. Спасибо, что идете по жизни рядом с нами, поддерживаете добрым словом, помогаете мудрым советом и вдохновляете на новые свершения и достижения. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло и уют дома, красоту и доброту".

Министр отметил, что современная женщина не только сохраняет семейный очаг, воспитывает детей, она добивается успехов и в профессиональной деятельности. "Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за продуктивную работу и достижения в системе образования. Бесценен ваш вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций и нравственных ценностей", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил в своем поздравлении с Днем женщин министр образования Андрей Иванец.
 
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