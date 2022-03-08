﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лапшин: важно объяснить нашим паралимпийцам, что жизнь на этом не заканчивается

08.03.2022 17:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой трагедии в запрете белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине нет. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Игорь Лапшин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс проходит в том же ключе, финансирование остается. Предлагались варианты рассмотреть другие маршруты для соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут предлагать участие в соревнованиях, то все будет продолжаться так же, как и было. Для нас большой трагедии во всей этой ситуации нет. Самое главное - достучаться до спортсменов и объяснить, что жизнь на этом не заканчивается. Я думаю, что с течением времени все нормализуется", - считает Игорь Лапшин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой трагедии в запрете белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине нет. Об этом заявил директор РЦОП по паралимпийским и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Начинается как ОРВИ: как вовремя распознать менингококковую инфекцию
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by