Лапшин: важно объяснить нашим паралимпийцам, что жизнь на этом не заканчивается

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой трагедии в запрете белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине нет. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Игорь Лапшин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс проходит в том же ключе, финансирование остается. Предлагались варианты рассмотреть другие маршруты для соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут предлагать участие в соревнованиях, то все будет продолжаться так же, как и было. Для нас большой трагедии во всей этой ситуации нет. Самое главное - достучаться до спортсменов и объяснить, что жизнь на этом не заканчивается. Я думаю, что с течением времени все нормализуется", - считает Игорь Лапшин.-0-