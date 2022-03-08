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Губерниев: журналистам и комментаторам нужно поддержать белорусских и российских спортсменов
08.03.2022 17:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественным и российским телеканалам и журналистам нужно широко освещать соревнования с участием наших спортсменов. Об этом в эфире телеканала
"Понятное дело, что сейчас мы все обескуражены тем, что сегодня происходит в спорте. Здорово, что в данной ситуации Республика Беларусь вместе с Российской Федерацией будет принимать участие в Кубке и чемпионате России по биатлону. И нашим телеканалам, и журналистам, и комментаторам нужно сделать все возможное, чтобы поддержать белорусских и российских спортсменов, которые лишены возможности участвовать в борьбе за Кубок мира. Очень надеюсь, что все это будет широко освещаться и сопровождаться комментариями, в том числе и моими. Мы будем рассказывать о замечательных белорусских и российских спортсменах", - заявил Дмитрий Губерниев.-0-
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Отечественным и российским телеканалам и журналистам нужно широко освещать соревнования с участием наших спортсменов. Об этом заявил российский спортивный...
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