Источник материала: БелТА

8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десять человек из Украины прибыли на погранпереход в Брагинском районе Гомельской области. Беларусь открыта для всех, кто нуждается в помощи, пишет Telegram-канал "Гомельщина официально", сообщает БЕЛТА.

По данным официального источника, прямо сейчас на погранпереход "Комарин" Брагинского района со стороны Украины прибыла группа из 10 человек. "Все взрослые жители Гастомля. Добирались в сопровождении российских военных по гуманитарному коридору", - информирует Telegram-канал.

После оформления въездных документов украинцам предоставят временное жилье в одном из санаториев Гомельского района.-0-