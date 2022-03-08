|
Добирались по гуманитарному коридору: 10 человек из Украины прибыли на погранпереход "Комарин"
08.03.2022 18:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десять человек из Украины прибыли на погранпереход в Брагинском районе Гомельской области. Беларусь открыта для всех, кто нуждается в помощи, пишет Telegram-канал "Гомельщина официально", сообщает БЕЛТА.
По данным официального источника, прямо сейчас на погранпереход "Комарин" Брагинского района со стороны Украины прибыла группа из 10 человек. "Все взрослые жители Гастомля. Добирались в сопровождении российских военных по гуманитарному коридору", - информирует Telegram-канал.
После оформления въездных документов украинцам предоставят временное жилье в одном из санаториев Гомельского района.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После оформления въездных документов украинцам предоставят временное жилье в одном из санаториев Гомельского района.
|
Архив (Новости Общества)