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Добирались по гуманитарному коридору: 10 человек из Украины прибыли на погранпереход "Комарин"

08.03.2022 18:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десять человек из Украины прибыли на погранпереход в Брагинском районе Гомельской области. Беларусь открыта для всех, кто нуждается в помощи, пишет Telegram-канал "Гомельщина официально", сообщает БЕЛТА.

 

По данным официального источника, прямо сейчас на погранпереход "Комарин" Брагинского района со стороны Украины прибыла группа из 10 человек. "Все взрослые жители Гастомля. Добирались в сопровождении российских военных по гуманитарному коридору", - информирует Telegram-канал.

 

После оформления въездных документов украинцам предоставят временное жилье в одном из санаториев Гомельского района.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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После оформления въездных документов украинцам предоставят временное жилье в одном из санаториев Гомельского района.
 
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