Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-8 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин . Глава государства подчеркнул, что во все времена мир на родной земле, национальное благополучие и достоинство белорусского народа держались на женском стремлении к созиданию, способности женщин любить и вдохновлять мужчин на героические подвиги, воспитывать детей в уважении к Отечеству.

Поздравления и подарки от Президента Беларуси Александра Лукашенко передали семьям украинцев, получившим приют в Гомельской области.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в спортивно-массовом мероприятии "Минская лыжня", которое прошло 5 марта на лыжероллерной трассе республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Команда Президента Беларуси первой пришла к финишу в биатлонной эстафетной гонке на "Минской лыжне". С каждым годом подготовка участников "Минской лыжни" растет, отметил глава государства.

В течение двух лет у Беларуси будут порты на российской Балтике . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам во время республиканского спортивного праздника "Минская лыжня".

Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили обстановку в регион е и ситуацию в связи со спецоперацией в Украине.

Российская и украинская делегации 7 марта провели третий раунд переговоров. Встреча прошла в Беловежской пуще. Мирные переговоры России с Украиной будут продолжены, заявил руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник президента РФ Владимир Мединский. Россия и Украина продолжат консультации по политическому блоку вопросов, заявил член украинской переговорной делегации советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко рассказал о законах, которые необходимо изменить в соответствии с обновленной Конституцией.

В Беларуси намерены сформировать пакет мер по стабилизации и повышению устойчивости экономики . Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время заседания коллегии Минэкономики об итогах работы в 2021 году и задачах на ближайшую перспективу. Беларусь планирует переориентировать внешнеторговые потоки из недружественных стран в направлении перспективных рынков, прежде всего России и Китая.

, проблем со сбытом сельхозпродукции за рубежом тоже не будет. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Предприятия "Беллегпрома" намерены наращивать поставки на рынки Беларуси и России.

МАРТ будет пресекать любые спекуляции на продовольственном рынке.

МИД, Госпогранкомитет и БОКК подписали соглашение о гуманитарной помощи мигрантам.

Представитель Красного Креста рассказал, как в Беларуси организована помощь беженцам из Украины .

Пробное тестирование по единому экзамену , который вводится в Беларуси с 2023 года для выпускников учреждений общего среднего образования, гимназий и лицеев, можно пройти на сайте Республиканского института контроля знаний.

ИНТЕРВЬЮ: Не только энцефалит и болезнь Лайма. Какие инфекционные болезни переносят клещи в Беларуси

Медик рассказала, когда следует начинать лечение нарушения обоняния при COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19 , выписаны 227.

Бессонница, депрессия, снижение успеваемости. Врачи рассказали, как переходный возраст может влиять на здоровье ребенка.

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ФОТОФАКТ: В Минске прошел женский забег Beauty run

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ФОТОФАКТ: Ярмарка ремесленников "Казюки" в Гродно

У православных верующих 7 марта начался Великий пост - время молитв, служб, духовных и телесных подвигов, которое завершается торжеством Светлого Христова Воскресения - Пасхой.

Прошедшая зима в Беларуси была теплее обычного .

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 марта

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Эксклюзивный концерт с участием русско-швейцарского композитора, арфиста и педагога Александра Болдачева состоится в Белорусской государственной филармонии.

Выставка "Михаил Савицкий. Наследие" будет работать по 27 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого. В рамках выставки запланированы культурно-образовательные мероприятия.

Выставка "Ренуар, Пикассо, Массон" пройдет по 27 марта в арт-гостиной "Высокае мѣста". В экспозиции представлено более 60 оригинальных работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 марта

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Всемирный день борьбы с заболеваниями почек.

80 лет назад родился Минченко Микола (Николай Никифорович) (д.Ковалевка Климовичского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. Автор поэтических сборников "Зеленый звон", "Липоцвет", "Доверие" и др.

80 лет назад родился Ткачев Михаил Александрович (г.Мстиславль Могилевской обл.), белорусский археолог, доктор исторических наук (1987), профессор (1989). Один из авторов книг "Очерки по археологии Беларуси", "История белорусского искусства". Умер в 1992 году.

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