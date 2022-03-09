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Картина выходных: День женщин в Беларуси, "Минская лыжня" и масленичные гуляния
09.03.2022 08:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 5-8 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси
В течение двух лет
Главы МИД Беларуси и России
Российская и украинская делегации 7 марта провели третий раунд переговоров. Встреча прошла в Беловежской пуще.
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Анонсы на 9 марта
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Эксклюзивный концерт с участием русско-швейцарского композитора, арфиста и педагога Александра Болдачева состоится в Белорусской государственной филармонии.
Выставка "Михаил Савицкий. Наследие" будет работать по 27 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого. В рамках выставки запланированы культурно-образовательные мероприятия.
Выставка "Ренуар, Пикассо, Массон" пройдет по 27 марта в арт-гостиной "Высокае мѣста". В экспозиции представлено более 60 оригинальных работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 марта
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Всемирный день борьбы с заболеваниями почек.
80 лет назад родился Минченко Микола (Николай Никифорович) (д.Ковалевка Климовичского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. Автор поэтических сборников "Зеленый звон", "Липоцвет", "Доверие" и др.
80 лет назад родился Ткачев Михаил Александрович (г.Мстиславль Могилевской обл.), белорусский археолог, доктор исторических наук (1987), профессор (1989). Один из авторов книг "Очерки по археологии Беларуси", "История белорусского искусства". Умер в 1992 году.
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ВЧЕРА Картина выходных. 5-8 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. Глава государства...
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